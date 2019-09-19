Погода в Липецке

57 минут назад

В Липецкой области дожди и до +15

3 319
#дождь
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В Липецкой области дожди и до +15

В ближайшие трое суток тыловая часть циклона продолжит влиять на погоду в Липецкой области — доступ для вторжения холодных воздушных масс останется открытым. 

20 и 21 сентября неустойчивая погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. 22 сентября, при прохождении атмосферного фронта пройдут умеренные дожди, днем ветер с северо-запада усилится до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой  дождь. Температура ночью будет от 1 до 4 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.

День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.

3 319
#дождь
1

Комментарии (3)

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88VoaKea

13 минут назад
Лучше бы мне кол осиновый вбили в задницу сантиметров так под тридцать!
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88VoaKea

38 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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777

50 минут назад
еще 7 дней назад было жарче чем обычно бывает в июле
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