57 минут назад
В Липецкой области дожди и до +15
В ближайшие трое суток тыловая часть циклона продолжит влиять на погоду в Липецкой области — доступ для вторжения холодных воздушных масс останется открытым.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 1 до 4 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.
День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.
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