В Липецкой области дожди и до +15

В ближайшие трое суток тыловая часть циклона продолжит влиять на погоду в Липецкой области — доступ для вторжения холодных воздушных масс останется открытым.

20 и 21 сентября неустойчивая погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. 22 сентября, при прохождении атмосферного фронта пройдут умеренные дожди, днем ветер с северо-запада усилится до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 1 до 4 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.



День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.



