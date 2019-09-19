В России
22 минуты назад
Пьяный пилот устроил дебош в самолете
Мужчину не предупредили об отмене выходного.
Пилота авиакомпании Azur Air сняли с рейса Тюмень—Сургут. Мужчину доставили в отделение полиции за мелкое хулиганство, сообщает «Ура.ру». Александру Слободчикову в его выходной внезапно поставили рейс. Несмотря на то что он был нетрезв, пилот все же решил выйти на работу н рейс из Сургута в Анталью. Из Тюмени в Сургут Слободчиков вылетел в качестве пассажира сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса.
- Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял, а вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник! — сообщил Александр диспетчеру. - Я сижу в полиции — в обезьяннике. Ваш командир «AZUR» сидит в обезьяннике и ждет рейса — вы можете такое представить?! Сделайте мне рейс на утро!
После получения данной информации в AZUR Air отстранили сотрудника от выполнения запланированной программы полетов, а также вызвали в Москву для разбирательств. В настоящий момент ведется служебное расследование, уточняют «Вести».
- Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял, а вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник! — сообщил Александр диспетчеру. - Я сижу в полиции — в обезьяннике. Ваш командир «AZUR» сидит в обезьяннике и ждет рейса — вы можете такое представить?! Сделайте мне рейс на утро!
После получения данной информации в AZUR Air отстранили сотрудника от выполнения запланированной программы полетов, а также вызвали в Москву для разбирательств. В настоящий момент ведется служебное расследование, уточняют «Вести».