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54 минуты назад

В детской больнице из-за должности подрались врачи

6 862
#драка #детская больница
В детской больнице из-за должности подрались врачи

Главврач напал на медика из-за отказа уволиться.

Главный врач детской областной больницы им. Н. Н. Силищевой в Астрахани Игорь Ливинсон уволен после появления информации о нанесении телесных повреждений своей подчиненной - заведующей детской консультативной поликлиники. С 19 сентября исполняющим обязанности руководителя больницы стал Юрий Яснопольский. До нового назначения он занимал должность заместителя главного врача больницы по хирургии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Астраханской области.

17 сентября в соцсетях появилась сообщение о том, что главный врач медучреждения Игорь Левинсон нанес телесные повреждения своей заведующей. Женщина написала заявление на обидчика в полицию. Отмечается, что причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также распространено в соцсетях, пострадавшая утверждает, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту избиения сотрудницы больницы. Об инциденте сразу же было доложено в региональный Минздрав, который постановил снять Ливинсона с должности руководителя данного учреждения.
6 862
#драка #детская больница

Комментарии (6)

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123

28 минут назад
Гость, все верно!!!! СЕГОДНЯ В ГОРОД 48!!! БОЛЬНИЦЫ!!! а ты как подумал))))
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Наталья

31 минуту назад
Липецк при какой ...???
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Kot Begemot

33 минуты назад
А что связывает этот дебош и Липецк?
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Изя Фраерман

38 минут назад
фамилии Яснопольский и Левинсон чисто еврейские.Походу там русских уже нет на руководящих должностях
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Горожанин

38 минут назад
Какое отношение эта новость имеет к Липецку и области?
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Гость

44 минуты назад
В детской больницЫ...ну-ну
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