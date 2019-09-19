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54 минуты назад
В детской больнице из-за должности подрались врачи
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Главврач напал на медика из-за отказа уволиться.
Главный врач детской областной больницы им. Н. Н. Силищевой в Астрахани Игорь Ливинсон уволен после появления информации о нанесении телесных повреждений своей подчиненной - заведующей детской консультативной поликлиники. С 19 сентября исполняющим обязанности руководителя больницы стал Юрий Яснопольский. До нового назначения он занимал должность заместителя главного врача больницы по хирургии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Астраханской области.
17 сентября в соцсетях появилась сообщение о том, что главный врач медучреждения Игорь Левинсон нанес телесные повреждения своей заведующей. Женщина написала заявление на обидчика в полицию. Отмечается, что причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также распространено в соцсетях, пострадавшая утверждает, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту избиения сотрудницы больницы. Об инциденте сразу же было доложено в региональный Минздрав, который постановил снять Ливинсона с должности руководителя данного учреждения.
17 сентября в соцсетях появилась сообщение о том, что главный врач медучреждения Игорь Левинсон нанес телесные повреждения своей заведующей. Женщина написала заявление на обидчика в полицию. Отмечается, что причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также распространено в соцсетях, пострадавшая утверждает, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту избиения сотрудницы больницы. Об инциденте сразу же было доложено в региональный Минздрав, который постановил снять Ливинсона с должности руководителя данного учреждения.
6 862
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Наталья
Kot Begemot
Изя Фраерман
Горожанин
Гость