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Родителей детсадовец возмутила соль на ужин

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#соль #ужин #детский сад

Взрослые были поражены меню своих детей.

В челябинском детском саду №293 детям на ужин дали только соль. На фото видно, что целый день ребятишек кормили традиционной едой для детсада, однако в графе «Ужин» значится лишь соль, пишет паблик «Типичный Челябинск». Фото вызвало бурное обсуждение в Сети. Впрочем, некоторые пользователи усомнились в его подлинности и предположили, что автор показал только часть меню.



Как сообщает РИА Новости, воспитанников детсада №293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой. В детском саду пояснили, что соль указывается традиционно в конце меню. В данном случае строки спутались, что и привело к такому раскладу и небывалой популярности челябинского детского сада.
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#соль #ужин #детский сад

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