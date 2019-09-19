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Пассажирам аэропорта пришлось смотреть порно

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#аэропорт #взлом #хакеры
Пассажирам аэропорта пришлось смотреть порно

Хакеры взломали технику хаба в Саратове.

В одном из туалетов саратовского аэропорта посетители увидели порноролики. В уборных аэропорта "Гагарин" установлены экраны, где обычно транслируют рекламу. Кибервзломщики проникли в систему аэропорта и изменили рекламу на фильмы для взрослых, сообщает портал «Все42».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, правоохранители проводят проверку по факту нарушения общественного порядка, произошедшего 17 сентября в «Гагарине». Также они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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#аэропорт #взлом #хакеры

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