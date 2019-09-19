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сегодня, 15:21
Пассажирам аэропорта пришлось смотреть порно
Хакеры взломали технику хаба в Саратове.
В одном из туалетов саратовского аэропорта посетители увидели порноролики. В уборных аэропорта "Гагарин" установлены экраны, где обычно транслируют рекламу. Кибервзломщики проникли в систему аэропорта и изменили рекламу на фильмы для взрослых, сообщает портал «Все42».
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, правоохранители проводят проверку по факту нарушения общественного порядка, произошедшего 17 сентября в «Гагарине». Также они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, правоохранители проводят проверку по факту нарушения общественного порядка, произошедшего 17 сентября в «Гагарине». Также они выясняют все обстоятельства произошедшего.