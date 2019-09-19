В России
сегодня, 15:00
Материнский капитал увеличат до 466 тысяч 617 рублей
Назван размер выплаты в 2020 году.
С 1 января 2020 года изменится размер материнского капитала: его проиндексируют на 3,8%.Таким образом, после индексации его размер составит 466 тысяч 617 рублей. Причем будет проиндексирован не только сертификат, но и остаток средств, если семья уже частично потратила маткапитал, уточняют «Новости Кургана». В настоящее время маткапитал составляет 453 тысячи 26 рублей.
- Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей, - сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства. Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.
- Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей, - сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства. Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.