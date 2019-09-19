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Материнский капитал увеличат до 466 тысяч 617 рублей

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#материнский капитал
Материнский капитал увеличат до 466 тысяч 617 рублей

Назван размер выплаты в 2020 году.

С 1 января 2020 года изменится размер материнского капитала: его проиндексируют на 3,8%.Таким образом, после индексации его размер составит 466 тысяч 617 рублей. Причем будет проиндексирован не только сертификат, но и остаток средств, если семья уже частично потратила маткапитал, уточняют «Новости Кургана». В настоящее время маткапитал составляет 453 тысячи 26 рублей.

- Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей, - сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства. Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.
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#материнский капитал

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