В России
13 минут назад
Названа безопасная доза алкоголя
Но врачи потом дали уточнения.
Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций экспертов Минздрава России. Как уточняется, речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин, пишет РИА Новости.
Заявление Министерства здравоохранения по поводу безопасной порции алкоголя мотивировано политически и нацелено на популяризацию вина из Крыма, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Об этом сообщает Рен ТВ. При этом в ведомстве отметили, чтобы не навредить организму, нужно два дня в неделю совсем не употреблять спиртное.
По словам главного внештатного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, безопасной дозы алкоголя не существует. Также она посоветовала никогда не верить таким сообщениям. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал полностью воздерживаться от употребления спиртного.
Заявление Министерства здравоохранения по поводу безопасной порции алкоголя мотивировано политически и нацелено на популяризацию вина из Крыма, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Об этом сообщает Рен ТВ. При этом в ведомстве отметили, чтобы не навредить организму, нужно два дня в неделю совсем не употреблять спиртное.
По словам главного внештатного терапевта Минздрава России Оксаны Драпкиной, безопасной дозы алкоголя не существует. Также она посоветовала никогда не верить таким сообщениям. Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал полностью воздерживаться от употребления спиртного.