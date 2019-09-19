В России

22 минуты назад

Помощник Путина не стал комментировать пост дочери

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#Устюгов #приговор
Помощник Путина не стал комментировать пост дочери

Лиза Пескова высказалась в поддержку Устинова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери Елизаветы, которые та делает в качестве блогера. «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери, - сказал он журналистам. - Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать».

В среду, 18 сентября, на сайте «Эха Москвы» появился пост Песковой, в котором она рассуждает о приговоре актеру Павлу Устинову. Он получил 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несогласованной протестной акции в Москве. Пескова назвала приговор «абсурдной несправедливостью» и предположила, что он может быть «попыткой переворота против главы государства», пишет РБК.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал, пишет РИА Новости.
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#Устюгов #приговор

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