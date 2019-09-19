В России

35 минут назад

Долги с россиян будут взыскивать по новой схеме

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#долг
Долги с россиян будут взыскивать по новой схеме

Правительство пересматривает существующие процедуры.

Минюст разработал концепцию нового закона, регулирующего порядок взыскания долгов с граждан, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на документ. В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.

Новый закон является частью "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины" — масштабной инициативы правительства по пересмотру действующих нормативно-правовых актов, которые устанавливают требования к бизнесу. Многие из них считаются устаревшими. Новый документ заменит закон о взыскании долгов физлиц (220-ФЗ).

По замыслу разработчиков, инициатива позволит расширить гарантии прав граждан и уменьшить количество споров в суде. Сейчас кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки, напоминает ТАСС.

Кроме того, документ предполагает, что в реестр ФССП, куда вносят коллекторов, включат банки, микрофинансовые организации и ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, а также операторов связи, управляющие компании в сфере ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как отмечает "Коммерсантъ", это позволит им, в частности, звонить должнику и направлять ему электронные сообщения. При этом включенные в реестр организации должны будут на протяжении двух лет хранить аудиозаписи разговоров с должниками и страховать ответственность за причинение им убытков.
116
#долг

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