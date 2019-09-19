Липчане могут подать заявку на проведение праздника «Экодвор».

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» готов организовать экологический праздник для жителей, которым не безразличны проблемы экологии.

Первое такое мероприятие прошло при поддержке регоператора для семей, состоящих на учете в ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку».

На празднике гости узнали о том, какой путь проходят отходы от мусорной корзины до готовых изделий из вторсырья.

На мобильном пункте приема вторсырья собрали и направили на переработку 27 кг пластика и макулатуры.

Участники праздника обменяли «пакет с пакетами» на многоразовые сумки. Ребята при помощи красок превратили сумки в уникальные арт-объекты.

«Мы с радостью поддержали праздник «Экодвор». Проект реализуется при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» и является частью программы «Разделяй с нами». Проект направлен на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов. Сейчас в Липецке установлено 370 контейнеров для раздельного сбора пластика. Важно рассказывать жителям, для чего нужно разделение отходов, что происходит с раздельно собранным пластиком дальше.

Приятно, что все больше жителей понимают насколько важно разделять отходы. Как регоператор по обращению с ТКО, мы стремимся к тому, чтобы каждый житель обладал необходимой информацией, как снизить ущерб окружающей среде и минимизировать свой экологический след.

Если Вы желаете, чтобы праздник «Экодвор» прошел в Вашем дворе – пишите нам через форму обратной связи на нашем сайте www.ecolipetsk.ru или в группе «ЭкоПром-Липецк» Вконтакте. Мы направим Вашу заявку координаторам проекта, и они с радостью организуют интересное и полезное эко-мероприятие для Вас и Ваших соседей», - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

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