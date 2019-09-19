Общество

7 минут назад

В перинатальном центре нашли массу недоделок строителей

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#дефект #строительство #иск
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В перинатальном центре нашли массу недоделок строителей

Заказчики и подрядчики не могут договориться мирным путем. Дело приходится решать через суд.

На 24 сентября назначено заседание арбитражного суда по вопросу рассмотрения иска регионального управления капитального строительства к АО «Свой дом». Чиновники и строительная компания выступали заказчиков и, соответственно, подрядчиком при строительстве областного перинатального центр.

В 2014 году стороны заключили контракт на 981 884 000 рублей. Строительство было окончено в 2016 году, перинатальный центр начал работу. С течением времени администрация учреждения здравоохранения заметила, что строители сдали центр с массой недоделок. В перечне дефектов: отслоившаяся плитка на 4-ом этаже во 2-ом акушерском отделении, трещина в коридоре у комнаты персонала, не плотно прилегающая к полу плитка в коридоре 4-го этажа, перекос в отделке фасада воздухозаборной шахты, коррозия на металлических конструкциях надземного перехода от старого корпуса к новому и подтопление входа в цокольный этаж. Управление капитального строительства обращалось в АО «Свой дом» с требованиями устранить недоделки, но претензии остались без исполнения. Кроме того, уже нашли и новые дефекты. Гарантийный срок на работы подрядчика истекает в 2021 году.

Еще в январе 2019 года управление капитального строительства было вынуждено подать в суд на АО «Свой дом». Рассмотрение материалов дела затянулось, так как стороны никак не могут придти к консенсусу. Дело доходило до выхода на мировое соглашение, но и оно подписано не было. Подрядчик все обещает провести полное обследование проблемных участков и устранить недостатки, но ситуация остается на замершей точке. Точку в споре поставит суд.
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#дефект #строительство #иск
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Комментарии (2)

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Там работяг кинули

20 секунд назад
Километр, черти подрядовские
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Судятся.

2 минуты назад
Сами с собой))) молодцы!
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