Ссора у пафосного ресторана закончилась уголовным делом

Выяснение отношений едва не закончилось поножовщиной.

Мировой судья СУ № 1 Данковского района рассмотрел уголовное дело о ссоре возле ресторана «Бальзаминов» в Данкове. Там в канун 8 Марта подрались двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по угрозе убийством.



Конфликт произошел вечером 7 марта 2019 года. Двое приятелей поссорились в ресторане. Они вышли выяснить отношения на улицу. Один из участников стычки схватил в руки нож и со словами «Я тебя порежу!» приставил лезвие к горлу своего оппонента. Тот заявил на своего обидчика в полицию. К моменту разбирательства уголовного дела в суде конфликт между мужчинами был исчерпан. Обвиняемый принес извинения потерпевшему и написал на имя начальника МО МВД России «Данковский» и Данковского межрайонного прокурора письма с извинениями. Было принято решение прекращение прекратить уголовное дело в отношении мужчины.



Суд наказал данковчанина штрафом в 15 000 рублей.