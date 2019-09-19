Происшествия

56 минут назад

Ссора у пафосного ресторана закончилась уголовным делом

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#драка #угроза убийством
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Ссора у пафосного ресторана закончилась уголовным делом

Выяснение отношений едва не закончилось поножовщиной.

Мировой судья СУ № 1 Данковского района рассмотрел уголовное дело о ссоре возле ресторана «Бальзаминов» в Данкове. Там в канун 8 Марта подрались двое мужчин. Было возбуждено уголовное дело по угрозе убийством.

Конфликт произошел вечером 7 марта 2019 года. Двое приятелей поссорились в ресторане. Они вышли выяснить отношения на улицу. Один из участников стычки схватил в руки нож и со словами «Я тебя порежу!» приставил лезвие к горлу своего оппонента. Тот заявил на своего обидчика в полицию. К моменту разбирательства уголовного дела в суде конфликт между мужчинами был исчерпан. Обвиняемый принес извинения потерпевшему и написал на имя начальника МО МВД России «Данковский» и Данковского межрайонного прокурора письма с извинениями. Было принято решение прекращение прекратить уголовное дело в отношении мужчины.

Суд наказал данковчанина штрафом в 15 000 рублей.
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#драка #угроза убийством
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Комментарии (3)

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Сергей 13

38 секунд назад
"Не можешь резать,-нож не трогай".Шайка задротов,бакланы,блин.
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СССР

8 минут назад
Человеком можно стать лишь обогатив свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
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Лева

48 минут назад
Кавказцы каждую ночь там с ножами бегают
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