Общество
сегодня, 09:18
В Липецкую область захотел приехать всего один турист
За регион проголосовали всего лишь один раз на популярном туристическом сервисе
Самыми привлекательными регионами страны для российских туристов являются Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведенного специально для ТАСС.
Алтайский край привлекает 15,7% респондентов, Краснодарский край - 13,5%, Камчатка - 8,8%. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (5,8% опрошенных) и Калининградская область (4,8%). Места с шестого по десятое заняли Республика Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области соответственно.
К регионам, за которые проголосовали не больше одного раза, относятся Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия.
Алтайский край привлекает 15,7% респондентов, Краснодарский край - 13,5%, Камчатка - 8,8%. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (5,8% опрошенных) и Калининградская область (4,8%). Места с шестого по десятое заняли Республика Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области соответственно.
К регионам, за которые проголосовали не больше одного раза, относятся Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия.
Я так понимаю
Точно
Перри Мейсон
Ойц
Совсем недавно,
Я
Кто этот удивительный человек?
Перри Мейсон
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Равшан