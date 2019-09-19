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сегодня, 09:18

В Липецкую область захотел приехать всего один турист

16 852
#туризм #
2
В Липецкую область захотел приехать всего один турист

За регион проголосовали всего лишь один раз на популярном туристическом сервисе

Самыми привлекательными регионами страны для российских туристов являются Алтайский и Краснодарский края, а также Камчатка. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, проведенного специально для ТАСС.

Алтайский край привлекает 15,7% респондентов, Краснодарский край - 13,5%, Камчатка - 8,8%. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (5,8% опрошенных) и Калининградская область (4,8%). Места с шестого по десятое заняли Республика Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области соответственно.

К регионам, за которые проголосовали не больше одного раза, относятся Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия.

16 852
#туризм #
2

Комментарии (16)

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Я так понимаю

9 минут назад
Фамилия этого туриста Артамонов...
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Точно

11 минут назад
Я,
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Перри Мейсон

40 минут назад
Ойц, о каком городке идёт речь?
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Ойц

42 минуты назад
Хотелось бы посмотреть на этого человека. С какой целью он собирался посетить этот убогий и смрадный городок? Он, походу, шпион!
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Совсем недавно,

45 минут назад
по отчетам чинуш , турыстов было два десятка тысяч. А теперь , всего один? Сколько чиновничья саранча сожрала народных денег на удовлетворение интереса единственного туриста?
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Я

45 минут назад
Липицк это гамнище кумовское
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Кто этот удивительный человек?

48 минут назад
Что его заинтересовало в этой помойке? Нижний парк? Бухалов-сад? А может общественное пространство Городище? Где статистика? Что смотрел этот чудик в этой туристической заднице?
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Перри Мейсон

48 минут назад
Жители, не, ну в Детройт туристы толпами едут)))
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Сливайте недвижимость

49 минут назад
Пока в цене и валить от сюдова нада .... дно здесь дно(((
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Равшан

53 минуты назад
А намана ндравитцта вашамана жемчужимана, мы тутамана работамана
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