Погода в Липецке

28 минут назад

Циклон не дает теплу вернуться в Липецкую область

5 400
#дожди
1
Циклон не дает теплу вернуться в Липецкую область

В ближайшие трое суток тыловая часть циклона продолжит влиять на погоду в Липецкой области — доступ для вторжения холодных воздушных масс останется открытым. 

19 сентября пройдут дожди от небольших до умеренных, 20 и 21 сентября неустойчивая погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, местами небольшие дожди, днем их интенсивность снизится до небольших. Ветер западный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой  дождь. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.

День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.

5 400
#дожди
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Старый

3 минуты назад
Так всетаки с не большого в не большой это какой?
ответить

Евлампий

8 минут назад
Слыш ты метеорологи ты в деревню доедь там земля бетон все посохло как в Монголии
ответить

метеоролог

12 минут назад
какое тепло уже. октябрь на носу. нормальная климатическая температура. хотя конечно можно было б и без дождей)
ответить

770

18 минут назад
"Да-да, именно пох" (с)
ответить

007

21 минуту назад
У меня в особняке тепло и мне все пох
ответить

Еще в рубрике

На Липецк надвигается гроза
#гроза
5
На Липецк надвигается гроза

сегодня, 16:06

Погода в Липецке
В Липецкую область днем придут дожди
#дожди
5
В Липецкую область днем придут дожди

вчера, 17:07

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают об усилении ветра
#ветер
1
Спасатели предупреждают об усилении ветра

вчера, 11:39

Погода в Липецке
В Липецкой области до +21 и небольшой дождь
12
В Липецкой области до +21 и небольшой дождь

15.09.2019 12:19

Погода в Липецке
С дождями в Липецкую область приходит похолодание
#похолодание
14
С дождями в Липецкую область приходит похолодание

13.09.2019 17:00

Погода в Липецке
Метеорологическое лето уступает место осени
#похолодание
15
Метеорологическое лето уступает место осени

12.09.2019 16:45

Погода в Липецке