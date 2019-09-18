Циклон не дает теплу вернуться в Липецкую область

В ближайшие трое суток тыловая часть циклона продолжит влиять на погоду в Липецкой области — доступ для вторжения холодных воздушных масс останется открытым.

19 сентября пройдут дожди от небольших до умеренных, 20 и 21 сентября неустойчивая погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, местами небольшие дожди, днем их интенсивность снизится до небольших. Ветер западный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем воздух прогреется от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.



День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.



