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Обвиняемого в попытке нападения на полицейского отпустили
Губайдулина решили освободить из-под стражи.
Мещанский суд Москвы вернул дело по обвинению в применении насилия в отношении полицейского на несанкционированной акции 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в прокуратуру, а также отпустил подсудимого под подписку, передает РАПСИ. Защита считает, что бутылка не могла нанести вреда здоровью сотрудника правоохранительных органов, пишет «Коммерсант».
Программиста «Сбербанк Технологии» Айдара Губайдулина задержали 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках. По версии следствия, господин Губайдулин бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». Росгвардеец утверждает, что смог увернуться от летящего в него предмета. Программист на допросе объяснял, что, бросив бутылку, поддался эмоциям, увидев грубое задержание Бориса Канторовича и применение силы росгвардейцами к девушке.
Протестные акции стали проходить с середины июля в Москве после отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. В избирательной комиссии свое решение мотивировали наличием многочисленных нарушений в представленных кандидатами документах (к примеру, в подписных листах Любови Соболь и Дмитрия Гудкова были обнаружены данные умерших москвичей), сами же оппозиционеры стали утверждать, что их права притесняют.
Программиста «Сбербанк Технологии» Айдара Губайдулина задержали 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках. По версии следствия, господин Губайдулин бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». Росгвардеец утверждает, что смог увернуться от летящего в него предмета. Программист на допросе объяснял, что, бросив бутылку, поддался эмоциям, увидев грубое задержание Бориса Канторовича и применение силы росгвардейцами к девушке.
Протестные акции стали проходить с середины июля в Москве после отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. В избирательной комиссии свое решение мотивировали наличием многочисленных нарушений в представленных кандидатами документах (к примеру, в подписных листах Любови Соболь и Дмитрия Гудкова были обнаружены данные умерших москвичей), сами же оппозиционеры стали утверждать, что их права притесняют.