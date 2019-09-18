Женщина несколько раз меняла фамилию, скрываясь от алиментов

При этом дама требует от мужа передать ей ребенка.

Липецкие судебные приставы задержали женщину, которую они объявили в розыск за неуплату алиментов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, жительница Грязинского района не выплачивала средства на содержание несовершеннолетнего. При этом она неоднократно меняла место жительства и фамилию, что затрудняло ее поиск.

Найти горе-мамашу помогла чистая случайность. Дама явилась в Советский районный суд совершенно по другому делу, но при проверке документов приставы установили, что это именно та женщина, которую они ищут. Был установлен очередной адрес проживания женщины, ей вручили необходимые документы для погашения долга.

При этом скрывавшаяся мать…недавно начала судебную тяжбу с бывшим мужем, требуя передать ей ребенка.