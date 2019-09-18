В России

10 минут назад

Россия заявила о супер-ракетах

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#вооружение #ракета
Россия заявила о супер-ракетах

Оружие имеет «недостижимую дальность действия».

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости". Подобная ракета вызовет серьезные затруднения у США, поскольку Штаты подобным вооружением не располагают. Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

- Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться, — сказал Борис Обносов.

Глава корпорации отметил, что решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель, напоминают «Известия».
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#вооружение #ракета

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