В России
10 минут назад
Россия заявила о супер-ракетах
Оружие имеет «недостижимую дальность действия».
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости". Подобная ракета вызовет серьезные затруднения у США, поскольку Штаты подобным вооружением не располагают. Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
- Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться, — сказал Борис Обносов.
Глава корпорации отметил, что решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.
18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель, напоминают «Известия».
- Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться, — сказал Борис Обносов.
Глава корпорации отметил, что решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.
18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель, напоминают «Известия».