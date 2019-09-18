В России
49 минут назад
Действующие правила закупки лекарств могут вызвать всплеск смертельности от рака
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Эксперты считают, что процедуру стоит менять.
Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%. Об этом «Известиям» рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.
По его словам, катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.
- Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов, — посетовал Масчан. Масчан привел в пример 10-процентный хлорид натрия. По его словам, в России его не производят, так как он слишком дешево стоит, а зарубежным странам невыгодно держать его на российском рынке.
Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
По его словам, катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.
- Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов, — посетовал Масчан. Масчан привел в пример 10-процентный хлорид натрия. По его словам, в России его не производят, так как он слишком дешево стоит, а зарубежным странам невыгодно держать его на российском рынке.
Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
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Дык