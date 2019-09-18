В России
56 минут назад
Украина разработала стратегию возвращения Крыма
План посчитали утопией.
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».
По словам Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран, пишут «Известия». Экс-чиновник выразил мнение, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».Он также подчеркнул, что Украина не должна «гнобить крымчан». В место этого они должны получить «окно возможностей».
Маломуж также заявил, что главу Крыма нужно снять с поста и провести в регионе "свободные выборы". "Колоссальную проблему со свободой бизнеса" украинский генерал собирается решить с помощью международных партнеров его страны, под чьим "контролем" будет находится полуостров.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».
По словам Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран, пишут «Известия». Экс-чиновник выразил мнение, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».Он также подчеркнул, что Украина не должна «гнобить крымчан». В место этого они должны получить «окно возможностей».
Маломуж также заявил, что главу Крыма нужно снять с поста и провести в регионе "свободные выборы". "Колоссальную проблему со свободой бизнеса" украинский генерал собирается решить с помощью международных партнеров его страны, под чьим "контролем" будет находится полуостров.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».