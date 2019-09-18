55 любителей парковаться на газоне ждут в административной комиссии

Автомобилистам грозит штраф до 3 000 рублей.

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Сотрудника управления Октябрьским округом Липецка провели рейд по парковке на газонах. Специалисты прошли по улицам Доватора и Механизаторов, проспекту Победы. Сотрудники ведомства выявили более полусотни любителей парковаться на газоне. На месте выявления нарушений удалось застать восемь автомобилистов, им сразу вручили направления в административную комиссию. Еще 47 автомобилистам под дворниками машин оставили уведомления о нарушении правил парковки.- Мы дважды в неделю проводим рейды по парковке на газонах и вне специально отведенных мест. Улицы и дворы для проверки специалисты выбирают исходя из плотности застройки района, количества жалоб от липчан, а также профилактируют более спокойные в этом плане участки, - рассказал начальник отдела по развитию и содержанию территории округа Алексей Погорелов.Те нарушители, которым вручили направления в руки, должны явиться в административную комиссию округа. Именно административная комиссия рассматривает подобные материалы и решает, как наказать автомобилиста. Парковка на газоне подпадает под ст. 5.10 КоАП Липецкой области. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина до 3 000 рублей. Ответственность грозит и тем автомобилистам, которых не оказалось рядом с транспортом в момент рейда. Им оставляют извещения. Если автомобилист не отзовется, то данные о нарушении передают в ГИБДД и его розыском и привлечением к ответственности занимаются уже автоинспекторы.