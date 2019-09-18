Общество
58 минут назад
Из-за критики пассажиров доработают систему оплаты проезда мобильным телефоном
Транспортники готовы попробовать протестировать предложение пользователей.
Липчане активно скачивают из онлайн-маркетов мобильное приложение «Lite Pass» для оплаты проезда в транспорте через QR-код . Только на платформе Android приложение скачали более 1 000 пользователей. В онлайн-маркетах Google Play или App Store оставлено более полусотни отзывов, средняя оценка приложения — 2,75 балла из 5. Чем недовольны пользователи «Lite Pass»? Возмущение пассажиров можно разделить на две группы проблем — техническое несовершенство приложения и неудобство его использования. В частности, липчане предлагают переместить QR-код с кабины водителя на входные двери или корпус автобуса. Так будет удобнее, считают пассажиры, и так минимизируется пробки на входе в транспорт.
- Да, мы в курсе таких предложений. Скоро будем тестировать, посмотрим, что выйдет, насколько корректно будет работать считывание QR-кода, - рассказал GOROD48 заместитель директора «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» Илья Библиков. - Предложение повесить QR-код у средней двери мы рассматривать не будем. Если разметить табличку там, то пассажиру все равно придется идти до кабины водителя, чтобы показать ему билет на экране смартфона. Поместив QR-код в середине салона мы создадим неудобства всем пассажирам.
А вот у идеи повесить QR-код на передней двери есть шанс на жизнь. Но и здесь есть подводные камни. QR-коды, наклеенные за стеклом, в солнечную погоду могут бликовать, и слабые телефонные камеры рискуют не распознать схему и не смогут продолжить операцию по оплате проезда. Кроме того, оплата проезда до входа в автобус рискованна для пассажира. Пока он будет разбираться с приложением за бортом транспорта, автобус может переполниться другими людьми, и пассажир откажется от поездки при оплаченном билете. Никто и не застрахован от того, что водитель просто не заметит замешкавшегося с кодом пассажира и уедет без него. И пассажир снова останется на остановке с оплаченным билетом.
Напомним, систему оплаты проезда мобильным приложением в муниципальных автобусах Липецка ввели на прошлой недели. О том, как пользоваться приложением, какое будущее ждет новинку систему оплаты проезда и как не напороться на подводные камни при использовании «Lite Pass», GOROD48 подробно рассказывал в публикации «Вы вообще у меня первая!».
- Да, мы в курсе таких предложений. Скоро будем тестировать, посмотрим, что выйдет, насколько корректно будет работать считывание QR-кода, - рассказал GOROD48 заместитель директора «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» Илья Библиков. - Предложение повесить QR-код у средней двери мы рассматривать не будем. Если разметить табличку там, то пассажиру все равно придется идти до кабины водителя, чтобы показать ему билет на экране смартфона. Поместив QR-код в середине салона мы создадим неудобства всем пассажирам.
А вот у идеи повесить QR-код на передней двери есть шанс на жизнь. Но и здесь есть подводные камни. QR-коды, наклеенные за стеклом, в солнечную погоду могут бликовать, и слабые телефонные камеры рискуют не распознать схему и не смогут продолжить операцию по оплате проезда. Кроме того, оплата проезда до входа в автобус рискованна для пассажира. Пока он будет разбираться с приложением за бортом транспорта, автобус может переполниться другими людьми, и пассажир откажется от поездки при оплаченном билете. Никто и не застрахован от того, что водитель просто не заметит замешкавшегося с кодом пассажира и уедет без него. И пассажир снова останется на остановке с оплаченным билетом.
Напомним, систему оплаты проезда мобильным приложением в муниципальных автобусах Липецка ввели на прошлой недели. О том, как пользоваться приложением, какое будущее ждет новинку систему оплаты проезда и как не напороться на подводные камни при использовании «Lite Pass», GOROD48 подробно рассказывал в публикации «Вы вообще у меня первая!».
для чего покупают власть ?
а вы нас спросили ?
а почему их не четыре ?
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