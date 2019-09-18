Общество

58 минут назад

Из-за критики пассажиров доработают систему оплаты проезда мобильным телефоном

15 641
#транспорт #мобильное приложение
1
Из-за критики пассажиров доработают систему оплаты проезда мобильным телефоном

Транспортники готовы попробовать протестировать предложение пользователей.

Липчане активно скачивают из онлайн-маркетов мобильное приложение «Lite Pass» для оплаты проезда в транспорте через QR-код . Только на платформе Android приложение скачали более 1 000 пользователей. В онлайн-маркетах Google Play или App Store оставлено более полусотни отзывов, средняя оценка приложения — 2,75 балла из 5. Чем недовольны пользователи «Lite Pass»? Возмущение пассажиров можно разделить на две группы проблем — техническое несовершенство приложения и неудобство его использования. В частности, липчане предлагают переместить QR-код с кабины водителя на входные двери или корпус автобуса. Так будет удобнее, считают пассажиры, и так минимизируется пробки на входе в транспорт.

- Да, мы в курсе таких предложений. Скоро будем тестировать, посмотрим, что выйдет, насколько корректно будет работать считывание QR-кода, - рассказал GOROD48 заместитель директора «Агентства автомобильного транспорта Липецкой области» Илья Библиков. - Предложение повесить QR-код у средней двери мы рассматривать не будем. Если разметить табличку там, то пассажиру все равно придется идти до кабины водителя, чтобы показать ему билет на экране смартфона. Поместив QR-код в середине салона мы создадим неудобства всем пассажирам.

А вот у идеи повесить QR-код на передней двери есть шанс на жизнь. Но и здесь есть подводные камни. QR-коды, наклеенные за стеклом, в солнечную погоду могут бликовать, и слабые телефонные камеры рискуют не распознать схему и не смогут продолжить операцию по оплате проезда. Кроме того, оплата проезда до входа в автобус рискованна для пассажира. Пока он будет разбираться с приложением за бортом транспорта, автобус может переполниться другими людьми, и пассажир откажется от поездки при оплаченном билете. Никто и не застрахован от того, что водитель просто не заметит замешкавшегося с кодом пассажира и уедет без него. И пассажир снова останется на остановке с оплаченным билетом.

Напомним, систему оплаты проезда мобильным приложением в муниципальных автобусах Липецка ввели на прошлой недели. О том, как пользоваться приложением, какое будущее ждет новинку систему оплаты проезда и как не напороться на подводные камни при использовании «Lite Pass», GOROD48 подробно рассказывал в публикации «Вы вообще у меня первая!».
15 641
#транспорт #мобильное приложение
1

Комментарии (15)

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для чего покупают власть ?

15 минут назад
оплата только через Сбербанк Артамонова. административный рессурс уже включен на всю катушку . потом последует все зарплатные карты только Сбербанк , потом платежи и расчеты. свое корыто надо как то кормить из кресла губернатора.
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а вы нас спросили ?

19 минут назад
А чего её дорабатывать,если она нам НЕ НУЖНА?
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а почему их не четыре ?

20 минут назад
Мало кто знает.что в квадрате вот эти три маленьких квадратика обозначают цифру 6....
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Евлампий

22 минуты назад
Нюрушка. Ды на кой табе энта цыфрация акаянная идик лутчай сюды ды займемси срамотою уж дабре нам будя блага
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268

24 минуты назад
862, надо QR-коды разместить у шофера на заднице. А Для убыстрения процесса оплаты он может периодически выпускать газы
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Баба Нюра

26 минут назад
сынки, а когда ж в сельских автобусах появится такое чуда? У нас тут полным ходом цифровизация, везде одни QR-коды
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глас народа

31 минуту назад
Только проездные!!!! Для всех---льготников.учеников,студентов.... Ведь их оплачиваем заранее и все деньги идут непосредственно на транспорт....
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крик души

33 минуты назад
Введите проездные для школьников и студентов .... Неужели так трудно их напечатать ? А нам , родителям будет спокойней,если и потеряют.то невелика потеря по сравнению со смартфонами.....
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Сравнение

34 минуты назад
В Москве эта система не пошла, значит надо её внедрить в толпу. Очень много жалоб на неё, в Москве люди а здесь так 3 класс.
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к чему нас склоняют ?

36 минут назад
Это просто идиотская затея ---платить при помощи дорогостоящего смартфона.который элементарно можно уронить,а толпа пройдёт по нему и раздавит..... Конечно,будут соглашаться на биометрию.....
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