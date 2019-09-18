Проблему липецких дольщиков намерены закрыть в 2021 году

Игорь Артамонов поставил сроки.

Проблема обманутых в Липецкой области должна быть решена в 2021 году. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов заявил в своем Instagram. Заявление было сделано на сдаче в эксплуатацию долгостроя на улице Неделина. Игорь Артамонов добавил, что в планах на этот год сдача еще двух долгостроев в микрорайоне «Елецкий».Подписчики губернатора в комментариях благодарят Игоря Артамонова за помощь липецким семьям дольщиков. Некоторые пользователи из других регионов сожалеют, что их областями руководят не столь деятельные управленцы.