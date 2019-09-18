57 минут назад
Проблему липецких дольщиков намерены закрыть в 2021 году
Игорь Артамонов поставил сроки.
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Сдали в эксплуатацию долгострой по адресу Неделина, 12. 150-квартирный дом начали строить в 2014-м году. Год спустя стройка встала. 91 семья оказалась в списке обманутых дольщиков. Сегодня долгое ожидание для них закончилось. Скоро люди начнут получать ключи от квартир. В этом году сдадим ещё два долгостроя в микрорайоне «Елецкий». В следующем - порядка восьми. Окончательно проблему должны закрыть в 2021-м году.
Подписчики губернатора в комментариях благодарят Игоря Артамонова за помощь липецким семьям дольщиков. Некоторые пользователи из других регионов сожалеют, что их областями руководят не столь деятельные управленцы.
ДОЛЬЩИК
1
сёрфер
Денис
Вооще ни каких
Действительно
Лен тач Липецк - ищи в вк.
гость