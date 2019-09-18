Общество

57 минут назад

Проблему липецких дольщиков намерены закрыть в 2021 году

8 584
#дольщики #Игорь Артамонов
2
Проблему липецких дольщиков намерены закрыть в 2021 году

Игорь Артамонов поставил сроки.

Проблема обманутых в Липецкой области должна быть решена в 2021 году. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов заявил в своем Instagram. Заявление было сделано на сдаче в эксплуатацию долгостроя на улице Неделина. Игорь Артамонов добавил, что в планах на этот год сдача еще двух долгостроев в микрорайоне «Елецкий».

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Сдали в эксплуатацию долгострой по адресу Неделина, 12. 150-квартирный дом начали строить в 2014-м году. Год спустя стройка встала. 91 семья оказалась в списке обманутых дольщиков. Сегодня долгое ожидание для них закончилось. Скоро люди начнут получать ключи от квартир. В этом году сдадим ещё два долгостроя в микрорайоне «Елецкий». В следующем - порядка восьми. Окончательно проблему должны закрыть в 2021-м году.

Публикация от Игорь Артамонов (@igor_artamonov48)



Подписчики губернатора в комментариях благодарят Игоря Артамонова за помощь липецким семьям дольщиков. Некоторые пользователи из других регионов сожалеют, что их областями руководят не столь деятельные управленцы.
8 584
#дольщики #Игорь Артамонов
2

Комментарии (8)

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Как гость
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ДОЛЬЩИК

9 минут назад
А дома по Шубина и Свиридова от ЛМС так и стоят не начавшись строиться !!!!
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1

21 минуту назад
В нормальном государстве такие проблемы если и возникают, то решаются сами собой без участия политиков
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сёрфер

22 минуты назад
Денис, много ты знаешь как я гляну) вообщето вместе с договором на долевое участие есть и такой документ как полис страхования от администрации)
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Денис

28 минут назад
Пусть дольщики сами закрывают свои проблемы так как долевое строительство это бизнес, а бизнес это риски.
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Вооще ни каких

36 минут назад
гость, они же едерасты
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Действительно

46 минут назад
А к этому сроку или ишак сдохнет или морковка куда-то пропадет.
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Лен тач Липецк - ищи в вк.

50 минут назад
Хорошее дела что сказать, люди половина уже ипотеки погасить успели, и только сейчас въехать смогут в свои квартирыю
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гость

53 минуты назад
кто организовывал эти проблемы ? Сроки какие они получили и кураторы из администрации ?
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