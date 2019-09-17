Погода в Липецке

7 минут назад

В Липецкую область днем придут дожди

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#дожди
В Липецкую область днем придут дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона — вместе с ним продолжится вторжение холодных воздушных масс. 

18-19 сентября пройдут дожди от небольших до умеренных, 20 сентября небольшие дожди прогнозируются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный, местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/сек., возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный дождь. Температура ночью будет от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 14 до 16 градусов тепла.

День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

 

73
#дожди

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