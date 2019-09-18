Липчане стали покупать меньше еды

За год липчане сократили потребление практически всех продуктов питания. Исключение — мясо и овощи: мясных продуктов съедали в год почти на два килограмма больше, потребление овощей осталось таким же, сообщает в своем исследовании Росстат.

89,7 килограмм хлеба, макарон и круп пришлось в среднем на каждого жителя Липецкой области в прошлом году, 93,9 килограмм — мяса, 24,9 килограмм — рыбы. Потребление хлеба, макаронных и крупяных изделий за год уменьшилось на 4,8 килограмм, рыбы на 0,3 килограмма, зато мяса в меню стало больше на 1,9 килограмм. По потреблению этих продуктов липчане укладывались в рекомендуемые нормы.



В домохозяйствах области как и в целом по стране, недоедают овощей, фруктов, молока. Так, при рекомендуемой норме овощей и бахчевых 130-140 килограмм в год на человека на одного жителя Липецкой области в 2018 году приходилось в среднем 109 килограмм (по России — 104,1 килограмм): больше всего овощей съедали в год жители Севастополя (166,6 килограмм), самый заметный дефицит — у жителей Тывы (44,3 килограмма в год). Фруктов и ягод липчанин съедал за год 75,1 килограмма, тогда как рекомендуется для полноценного рационального питания от 90 до 100 килограмм. Молока и молочных продуктов за год приобреталось 239,4 килограмма на человека, что на 6,9 килограмм меньше, чем в 2017 году - при норме 320-340 килограмм, картофеля — 61 килограмм (рекомендуется 95-100 кг). Самое высокое потребление молочных продуктов отмечалось в Чечне (403,5 килограмм) и Севастополе (367,4 килограмма). Однако в среднем по стране оно составило 265,5 килограмм.



Сахара и сладостей липчане съедали больше, чем рекомендуется — 30,5 килограмм в год на человека, а не 24. В среднем по России на человека приходилось 31,3 килограмма. За год жители нашего региона стали съедать в пересчете на человека на 2,2 килограмма сладостей меньше. Самыми большими сладкоежками оказались жители Дагестана, где на человека пришлось 51,4 килограмма. Минимальную планку установили жители Калмыкии — 23,9 килограмма сладостей.



Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах составила в среднем 33,7% против 35,2% годом ранее. В зависимости от достатка в разных семьях эта статья расходов могла колебаться от 20 до 70%. Так, в 9,6% домохозяйств на продукты питания уходило менее 20% всех расходов, в 26,3% семей тратили 30-40%, почти столько же семей (25,5%) выделяли от 40 до 50%, а в 2% затраты составляли более 70%.



По стоимости питания самые большие траты были на мясо и мясопродукты — в общей сумме расходов на еду на них приходилось 29%. На молоко уходило 15,9%, хлеб, крупы и макароны — 14,3%. Меньше всего денег уходило на растительное масло — 1,3% всех трат на питание, сообщает Росстат.



