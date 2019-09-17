Галина Брик возвращается в областной суд

Опытный юрист усилит гражданскую коллегию суда.

С 1 октября в должность судьи вернется находящаяся в отставке Галина Брик. О том, чтобы вызвать Заслуженного юриста Российской Федерации с пенсии, перед квалификационной коллегии судей ходатайствовал председатель областного суда Иван Марков. Ожидается, что Галина Брик усилит гражданскую коллегию областного суда. Исполнять обязанности судьи областного суда она будет максимум год, то есть до 1 октября 2020 года.



Привлечение старой гвардии — попытка областного суда побороть кадровый голод. За последнее время многие судьи перешли из областного суда в в кассационные и апелляционные суды, так образовались вакансии. И заполнить их теперь намного сложнее, чем раньше: усилился контроль над претендентами на кресло судьи. Соискателей тщательно проверяют, это занимает немало времени. А пока идут процедуры проверки — работать некому.



Галину Брик и ранее отзывали из отставки из-за кадрового голода. Ее привлекали к исполнению обязанностей судьи в 2014 году.



Галина Брик родом из Мурманской области, росла в Липецке. С отличием закончила Воронежский университет. Работала инспектором спецкомендатуры Советского РОВД Липецка, помощником прокурора Кировоградской области, секретарем Правобережного районного суда Липецка. В сентябре 1979 года Галину Брик избрали народным судьей Правобережного районного суда города Липецка, а в апреле 1984 – судьей Липецкого областного суда. Указом президента РФ в октябре 1994-го Брик назначена заместителем председателя Липецкого областного суда. В этой должности работала до осени 2013 года.



Галина Брик известна как юрист, досконально изучающий все поступающие к ней материалы. Брик, как правило, рассматривала наиболее сложные гражданские дела, специализировалась на рассмотрении трудовых споров, делах о возмещении вреда здоровью, споров о воспитании детей, жалоб на решения и действия должностных лиц, а также дела по международному усыновлению.