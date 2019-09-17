В России

59 минут назад

Женщина сбросила детей с моста

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Женщина сбросила детей с моста

После чего женщина пыталась покончить с собой

В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста в Москве на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка СКР.
Инцидент произошел в ночь на 17 сентября. Женщина перекинула детей через парапет эстакады, они упали на твердую поверхность.

Дети доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Женщина помещена в психиатрическую больницу. По информации источника в правоохранительных органах, детям около трех лет.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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