Общество

сегодня, 11:17

Липчане напишут экономический диктант о процветающей России

7 304
#диктант
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Липчане напишут экономический диктант о процветающей России

Свои экономические знания липчане могут проверить 9 октября.

Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический диктант в этом году пройдет 9 октября. Его темой станет лозунг «Сильная экономика — процветающая Россия!».

Липчане смогут написать экономический диктант как онлайн, так и оффлайн

Для очного участия в экономическом диктанте нужно 9 октября придти к 10.00 в липецкий филиал Финансового университета при правительстве РФ (Интернациональная, 12б) или в бизнес-центр на улице Панина, 3а. Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах - для школьников, а также студентов и других участников. Написавшие диктант могут получить сертификат его участника. А те, кто набрал по его результатам более 75 баллов, признаются победителями и награждаются дипломами III, II и I степени. Победители I степени – отличники диктанта, набравшие от 95 и более баллов - награждаются также памятными подарками.

Пройти онлайн-версию диктанта можно на сайте акции 9 октября с 12.00 до 00.00. Онлайн-версия диктанта одинакова для всех групп участников, это — сокращенная форма заданий для очной акции. Онлайн-участник получает результаты тестирования сразу после его окончания, но сертификат ему не выдается.


Участниками акции могут стать все желающие. В диктанте можно встретить совершенно разные задания по экономике. Например, надо выбрать самую надежную ценную бумагу среди векселей и акций частных и государственных организаций. Или, к примеру, в 2018 году школьников спрашивали к какому виду экономических преступлений относится деятельность «Шефа» из гайдаевской «Бриллиантовой руки».

Акция организована Вольным экономическим обществом России и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Впервые Вольное экономическое общество России провело общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» в 2017 году. В прошлом году в акции приняли участие более 98 тысяч человек на 1294 площадках в 83 регионах Российской Федерации, а также на площадках трёх иностранных государств.
7 304
#диктант
1

Комментарии (7)

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Дык

13 минут назад
Сочинение я бы написал, но диктант на эту тему - это для полных дегенератов.
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Я за ПРОЦВЕТАЮЩИЙ регион!

49 минут назад
Раньше на Трубном ,что на "кольце " не давали квартир и на остальных тоже -вот поэтому они загнулись только потому ,что в первую очередь нужно было думать о людях и только потом о плановой экономике ! В то время только на ТЭЦ 2 и КМЛН двали жилье и поэтому у них по сей день эффективный собственник и зарплаты у людей хорошие !
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Григорьев

50 минут назад
Забавно. Кто-то ещё верит ,что в Путинлянде есть экономика
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66

55 минут назад
Напишите сколько в Липецкой области закрыто заводов и фабрик. Заводы тракторный, трубный, пусковые двигатели, станкостроительный, центролит и другие.
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Dr.Marx

59 минут назад
Смешно..:-) а правильность ответов будут проверять с точки зрения т.н. "экономикс"?
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Это что- стеб?

сегодня, 11:33
Где вы видели экономику в путинской раиссии. Бензоколонка.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 11:24
«Сильная экономика — процветающая Россия!» Где у нас экономика и где чего процветает?)))
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