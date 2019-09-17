Общество
сегодня, 11:17
Липчане напишут экономический диктант о процветающей России
Свои экономические знания липчане могут проверить 9 октября.
Общероссийская образовательная акция Всероссийский экономический диктант в этом году пройдет 9 октября. Его темой станет лозунг «Сильная экономика — процветающая Россия!».
Липчане смогут написать экономический диктант как онлайн, так и оффлайн.
Для очного участия в экономическом диктанте нужно 9 октября придти к 10.00 в липецкий филиал Финансового университета при правительстве РФ (Интернациональная, 12б) или в бизнес-центр на улице Панина, 3а. Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах - для школьников, а также студентов и других участников. Написавшие диктант могут получить сертификат его участника. А те, кто набрал по его результатам более 75 баллов, признаются победителями и награждаются дипломами III, II и I степени. Победители I степени – отличники диктанта, набравшие от 95 и более баллов - награждаются также памятными подарками.
Пройти онлайн-версию диктанта можно на сайте акции 9 октября с 12.00 до 00.00. Онлайн-версия диктанта одинакова для всех групп участников, это — сокращенная форма заданий для очной акции. Онлайн-участник получает результаты тестирования сразу после его окончания, но сертификат ему не выдается.
Участниками акции могут стать все желающие. В диктанте можно встретить совершенно разные задания по экономике. Например, надо выбрать самую надежную ценную бумагу среди векселей и акций частных и государственных организаций. Или, к примеру, в 2018 году школьников спрашивали к какому виду экономических преступлений относится деятельность «Шефа» из гайдаевской «Бриллиантовой руки».
Акция организована Вольным экономическим обществом России и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Впервые Вольное экономическое общество России провело общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» в 2017 году. В прошлом году в акции приняли участие более 98 тысяч человек на 1294 площадках в 83 регионах Российской Федерации, а также на площадках трёх иностранных государств.
Липчане смогут написать экономический диктант как онлайн, так и оффлайн.
Для очного участия в экономическом диктанте нужно 9 октября придти к 10.00 в липецкий филиал Финансового университета при правительстве РФ (Интернациональная, 12б) или в бизнес-центр на улице Панина, 3а. Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах - для школьников, а также студентов и других участников. Написавшие диктант могут получить сертификат его участника. А те, кто набрал по его результатам более 75 баллов, признаются победителями и награждаются дипломами III, II и I степени. Победители I степени – отличники диктанта, набравшие от 95 и более баллов - награждаются также памятными подарками.
Пройти онлайн-версию диктанта можно на сайте акции 9 октября с 12.00 до 00.00. Онлайн-версия диктанта одинакова для всех групп участников, это — сокращенная форма заданий для очной акции. Онлайн-участник получает результаты тестирования сразу после его окончания, но сертификат ему не выдается.
Участниками акции могут стать все желающие. В диктанте можно встретить совершенно разные задания по экономике. Например, надо выбрать самую надежную ценную бумагу среди векселей и акций частных и государственных организаций. Или, к примеру, в 2018 году школьников спрашивали к какому виду экономических преступлений относится деятельность «Шефа» из гайдаевской «Бриллиантовой руки».
Акция организована Вольным экономическим обществом России и призвана определить и повысить уровень экономической грамотности населения. Впервые Вольное экономическое общество России провело общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» в 2017 году. В прошлом году в акции приняли участие более 98 тысяч человек на 1294 площадках в 83 регионах Российской Федерации, а также на площадках трёх иностранных государств.
Дык
Я за ПРОЦВЕТАЮЩИЙ регион!
Григорьев
66
Dr.Marx
Это что- стеб?
НЕ ПАТРИОТ