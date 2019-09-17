За победу в Кубке России липецкой «русалке» заплатили 100 тысяч рублей

Валерия Ермакова победно завершила сезон.

Липчанка Валерия Ермакова стала победительницей в общем зачете кубка России по плаванию в открытой воде.

Соревнования состояли из 4-х этапов (один из которых прошел в Липецке), на каждом из которых участники плыли по 5 км, а завершающий этап состоялся в акватории Черного моря в местечке Сукко под Анапой.

Ермакова выиграла последний этап. Почти всю дистанцию она держалась в общей группе, а примерно за километр до финиша резко рванула вперед и удержала за собой первую позицию с результатом 1 час 3 минуты 34,0 секунды. Второй с отставанием всего в 7 сотых секунды приплыла Софья Колесникова из Челябинска - 1:03.34,7; третьей финишировала Екатерина Сорокина из Перми - 1:03.35,7.

Всего до финиша доплыли 25 спортсменок, а фавориткой считалась Мария Новикова из Волгограда – победительница двух предыдущих этапов в Подмосковье и Липецке. Но волжская спортсменка пришла лишь 5-й - 1:03.36,9, что стоило ей лидерства в общем зачете.

Победительницей Кубка России по сумме всех этапов стала липчанка Ермакова, на счету которой также 2-е место на этапе в родном городе. Валерии и достался главный денежный приз соревнований – 100 тысяч рублей. Второе и третье место с общем зачете заняли соответственно Сорокина и Новикова, получившие 80 и 50 тысяч.







У мужчин этап в Сукко выиграл Денис Адеев из Волгограда, ставший победителем и обладателем главной суммы призовых в общем зачете.

Валерия Ермакова в этом году стала вице-чемпионкой России (вслед за Новиковой), представляла нашу страну в чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу, правда заняла там только 22-е место.



Фото Instarram Валерии Ермаковой.

