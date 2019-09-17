Общество

8 минут назад

Инспекторы выпустили 56,5 кг рыбы

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#рыба #браконьеры
Инспекторы выпустили 56,5 кг рыбы

Из-за сообщения о браконьерах было проверено 30 км реки Дон и ее притоков.

На «горячую линию» липецкого отделения Росрыболовства поступило сообщение о том, что в Дону нашли сеть браконьеров. Было принято решение о проведении траления на реке Дон в границах Хлевенского, Задонского районов Липецкой области.

Общая протяженность участка реки, которую проверили рыбинспекторы, составила более 30 км, кроме того, аналогичные мероприятия проведены на прилегающих озерах и притоках реки. В результате инспекции из воды достали 41 брошенное незаконное орудие добычи рыбы: 18 сетей и их фрагментов, 12 «экранов» лесковых, 11 косынок лесковых.

Попавшая в эти сети рыба - карась, окунь, плотва, густера — выпущена обратно в воду. Всего выпущено более 56,5 кг рыбы, соощает Липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
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#рыба #браконьеры

Комментарии (1)

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Фокс

1 минуту назад
Как наш батюшка Дон богат рыбой- на километр реки целых два килограмма рыбы
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