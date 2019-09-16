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16 минут назад
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома
Ополченца ДНР расстреляли после освобождения из украинского СИЗО
В городе Мариуполь в Донецкой области был расстрелян ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Роман Джумаев, которого за несколько дней до этого суд выпустил из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание «0629.com.ua».
Злоумышленники позвонили Джумаеву в дверь. Ополченец открыл гостям, вышел на порог и был расстрелян в упор. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено семь следов от пуль.
В национальной полиции Украины по Донецкой области подтверждают факт убийства. Там отмечают, что обстоятельства преступления выясняются, полиция занимается установлением личности подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Злоумышленники позвонили Джумаеву в дверь. Ополченец открыл гостям, вышел на порог и был расстрелян в упор. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено семь следов от пуль.
В национальной полиции Украины по Донецкой области подтверждают факт убийства. Там отмечают, что обстоятельства преступления выясняются, полиция занимается установлением личности подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.