В России
24 минуты назад
В России изменятся правила ухода в отпуск
С 1 октября россияне смогут уйти в отпуск по новым правилам
С 1 октября 2019 года россияне опробуют на себе новые правила выхода в отпуск. Со следующего месяца граждане смогут пойти отдыхать, не принося соответствующее бумажное заявление начальству — достаточно будет электронного документа. Теперь отдыхать станет проще и не придется возиться с бумажками.
Однако такая возможность появится не у всех. «Условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем», — поясняет РИА «ФАН».
Так, каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Например, человек, находясь в отпуске, принимает решение расторгнуть контракт с работодателем. Тогда он может отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде, и в этом случае работодателю придется его принять,
Изменения также коснутся выплат отпускных. С 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня. Если сотрудник экстренно ушел в отпуск, например, с завтрашнего дня, то он должен получить деньги в течение трех дней после того, как написал заявление.
Однако такая возможность появится не у всех. «Условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем», — поясняет РИА «ФАН».
Так, каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Например, человек, находясь в отпуске, принимает решение расторгнуть контракт с работодателем. Тогда он может отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде, и в этом случае работодателю придется его принять,
Изменения также коснутся выплат отпускных. С 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня. Если сотрудник экстренно ушел в отпуск, например, с завтрашнего дня, то он должен получить деньги в течение трех дней после того, как написал заявление.