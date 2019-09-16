В России

24 минуты назад

В России изменятся правила ухода в отпуск

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В России изменятся правила ухода в отпуск

С 1 октября россияне смогут уйти в отпуск по новым правилам

С 1 октября 2019 года россияне опробуют на себе новые правила выхода в отпуск. Со следующего месяца граждане смогут пойти отдыхать, не принося соответствующее бумажное заявление начальству — достаточно будет электронного документа. Теперь отдыхать станет проще и не придется возиться с бумажками.

Однако такая возможность появится не у всех. «Условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем», — поясняет РИА «ФАН».

Так, каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Например, человек, находясь в отпуске, принимает решение расторгнуть контракт с работодателем. Тогда он может отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде, и в этом случае работодателю придется его принять,

Изменения также коснутся выплат отпускных. С 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня. Если сотрудник экстренно ушел в отпуск, например, с завтрашнего дня, то он должен получить деньги в течение трех дней после того, как написал заявление.
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