В России

31 минуту назад

Правительство Крыма поддержали идею двойного названия республике

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Правительство Крыма поддержали идею двойного названия республике

В название хотят добавить исторический топоним «Таврида»

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду. Об этом сообщает Российская Газета.

Об этом заявил на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", в котором участвует делегация из Греции.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида. В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть", - отметил он

Таврида - одно из названий Крымского полуострова в древности, оно использовалось также после его присоединения к России в 1783 году.
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