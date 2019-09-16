Борьба с огнем в районе Силикатного продолжается

Пожарные устраняют последствия горения сухой травы. Пожар начался сегодня в 4 часа утра.

Сухая трава продолжает гореть в районе Силикатного.



По состоянию на 18.20 пожарные ликвидировали открытое горение. Но на месте возгорания сухой травы остаются 4 отделения пожарных, им помогает тяжелая техника - бульдозер.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, за выходные на территории Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 11,855 Га, связанных с горением сухой растительности, и 28 пожаров общей площадью 928 кв.м2, связанных с горением мусора.



В связи со сложной обстановкой в Воловском, Тербунском, Хлевнском, Усманском, Добринском районах объявлен пятый класс пожроопасности. Есть опасение возникновения такой же обстановки в Измалковском, Долгоруком, Елецком районах. Этому способствует сильный ветер.



В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что во всех случаях возникновения пожаров играет роль человеческий фактор. Эти пожары наносят огромный вред местной флоре и фауне, создаётся неблагоприятная атмосфера для человека.



За нарушение противопожарного режима, который действует с 1 до 30 сентября, за выходные привлечено 17 физических лиц, при этом на территории Липецкой области всё равно складывается сложная обстановка.

