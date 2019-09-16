Происшествия
сегодня, 19:55
Борьба с огнем в районе Силикатного продолжается
Пожарные устраняют последствия горения сухой травы. Пожар начался сегодня в 4 часа утра.
Сухая трава продолжает гореть в районе Силикатного.
По состоянию на 18.20 пожарные ликвидировали открытое горение. Но на месте возгорания сухой травы остаются 4 отделения пожарных, им помогает тяжелая техника - бульдозер.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, за выходные на территории Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 11,855 Га, связанных с горением сухой растительности, и 28 пожаров общей площадью 928 кв.м2, связанных с горением мусора.
В связи со сложной обстановкой в Воловском, Тербунском, Хлевнском, Усманском, Добринском районах объявлен пятый класс пожроопасности. Есть опасение возникновения такой же обстановки в Измалковском, Долгоруком, Елецком районах. Этому способствует сильный ветер.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что во всех случаях возникновения пожаров играет роль человеческий фактор. Эти пожары наносят огромный вред местной флоре и фауне, создаётся неблагоприятная атмосфера для человека.
За нарушение противопожарного режима, который действует с 1 до 30 сентября, за выходные привлечено 17 физических лиц, при этом на территории Липецкой области всё равно складывается сложная обстановка.
По состоянию на 18.20 пожарные ликвидировали открытое горение. Но на месте возгорания сухой травы остаются 4 отделения пожарных, им помогает тяжелая техника - бульдозер.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, за выходные на территории Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 11,855 Га, связанных с горением сухой растительности, и 28 пожаров общей площадью 928 кв.м2, связанных с горением мусора.
В связи со сложной обстановкой в Воловском, Тербунском, Хлевнском, Усманском, Добринском районах объявлен пятый класс пожроопасности. Есть опасение возникновения такой же обстановки в Измалковском, Долгоруком, Елецком районах. Этому способствует сильный ветер.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что во всех случаях возникновения пожаров играет роль человеческий фактор. Эти пожары наносят огромный вред местной флоре и фауне, создаётся неблагоприятная атмосфера для человека.
За нарушение противопожарного режима, который действует с 1 до 30 сентября, за выходные привлечено 17 физических лиц, при этом на территории Липецкой области всё равно складывается сложная обстановка.
Ольга