В России

50 минут назад

Путин помиловал трех осужденных

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Путин помиловал трех осужденных

Помилованы три человека, осужденные за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 16 сентября.

Принятые решения основаны на принципе гуманности, говорится в документе.

Одна из помилованных — Наталья Сапоцкая — имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина была признана виновной в убийстве супруга, который первым напал на нее. 81-летний Алексей Давыдов является ветераном труда. Он ранее возместил ущерб человеку, на которого напал с ножом, а также раскаялся в содеянном.
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