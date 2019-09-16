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50 минут назад
Путин помиловал трех осужденных
Помилованы три человека, осужденные за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 16 сентября.
Принятые решения основаны на принципе гуманности, говорится в документе.
Одна из помилованных — Наталья Сапоцкая — имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина была признана виновной в убийстве супруга, который первым напал на нее. 81-летний Алексей Давыдов является ветераном труда. Он ранее возместил ущерб человеку, на которого напал с ножом, а также раскаялся в содеянном.
Принятые решения основаны на принципе гуманности, говорится в документе.
Одна из помилованных — Наталья Сапоцкая — имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина была признана виновной в убийстве супруга, который первым напал на нее. 81-летний Алексей Давыдов является ветераном труда. Он ранее возместил ущерб человеку, на которого напал с ножом, а также раскаялся в содеянном.