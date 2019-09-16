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Россия и Белоруссия объединят свои экономики

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Россия и Белоруссия объединят свои экономики

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы

Программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание «единого регулятора» энергетического рынка и объединение таможенной политики. Об этом сообщает "Коммерсант".

«Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» в начале сентября парафировали премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Отмечается, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух Центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Издание подчеркивает, что такая степень экономической интеграции выше, чем у Европейского союза, и добавляет, что с 2022 года речь может идти о фактически конфедеративном государстве, которое тем не менее не будет равноправным для обеих сторон, поскольку российская экономика в 29 раз крупнее белорусской.


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