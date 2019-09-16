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57 минут назад

Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ

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Стали известны российские регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ

Агентство РИА Рейтинг выяснило, какую долю в расходах россиян составляли ЖКУ в 2018 г

В каких российских регионах дороже всего обходились жилищно-коммунальные услуги в 2018 году показал опрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным исследования, больше всего тратят на ЖКУ жители Камчатского края – 15% от заработка или более 9,7 тыс. рублей в месяц. Больше 8 тыс. рублей за ЖКУ платят в Магаданской области – 14% и Ямало-Ненецком автономном округе – 13,5%.

Наименьшая доля затрат на ЖКУ оказалась у жителей Дагестана – 4,6% или 2445 рублей в месяц, Ингушетии – 4,8%. Чуть больше 7% от заработка на оплату ЖКУ уходит в Хакасии, Татарстане, Чечне и Забайкалье.

Средний показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6% — около 4,4 тыс. рублей в месяц.


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