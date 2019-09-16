В России
сегодня, 15:37
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии умер от ранений
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечание о курении в общественном месте, пишет ТАСС.
Замечание было адресовано мужчине и его сожительнице, после чего росгвардеец получил как минимум три ножевых ранения и скончался на месте. ЧП произошло 14 сентября. По данным СУ СК России, погибшему было 23 года.
51-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Замечание было адресовано мужчине и его сожительнице, после чего росгвардеец получил как минимум три ножевых ранения и скончался на месте. ЧП произошло 14 сентября. По данным СУ СК России, погибшему было 23 года.
51-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.