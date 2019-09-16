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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

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Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

ОМОНовец получил вывих плеча

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча.

Дело было рассмотрено за два заседания. На суде были допрошены свидетели, а также просмотрены видеозаписи с места событий. Лягин в показания заявил, что его увезли на скорой в больницу им. Склифософского, где он провел 20 дней.

Отмечается, что подсудимый вину не признал.

Ранее сообщалось, что ударивший силовика по шлему участник незаконной акции получил 3 года колонии.
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