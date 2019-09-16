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Минтруд проведет эксперимент по 4-дневной рабочей неделе

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Минтруд проведет эксперимент по 4-дневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит данный эксперимент

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают «Известия».

Эксперимент пройдет на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, рассказал изданию замминистра экономического развития Петр Засельский.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.

Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.
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