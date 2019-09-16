Осужденные елецкой колонии обыграли в футбол священнослужителей местной епархии

Осужденные "вынесли" духовных лиц "в одну калитку" со счетом 15-6

В ФКУ ИК-4 был организован и проведён товарищеский матч по футболу между сборной командой осуждённых и сборной командой священнослужителей Елецкой епархии. По итогам турнира, в ходе долгой и упорной борьбы, со счетом 15:6, победила сборная команда осуждённых.



После проведения футбольного матча, отец Александр, окормляющий это исправительное учреждение совместно с участниками соревнований и руководством исправительного учреждения, провел беседу, в которой коснулся вопросов разъяснения преступной сущности и общественной опасности терроризма, социальных и правовых последствий террористической деятельности.



В завершении мероприятия священнослужители обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и проведения подобных мероприятий, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.





