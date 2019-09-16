Общество

сегодня, 15:01

Осужденные елецкой колонии обыграли в футбол священнослужителей местной епархии

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#футбол #УФСИН
Осужденные елецкой колонии обыграли в футбол священнослужителей местной епархии

Осужденные "вынесли" духовных лиц "в одну калитку" со счетом 15-6

В ФКУ ИК-4 был организован  и проведён товарищеский матч по футболу между сборной командой осуждённых и сборной командой священнослужителей Елецкой епархии. По итогам турнира, в ходе долгой и упорной борьбы, со счетом 15:6, победила сборная команда осуждённых.

После проведения футбольного матча, отец Александр, окормляющий это исправительное учреждение совместно с участниками соревнований и руководством исправительного учреждения, провел беседу, в которой коснулся вопросов разъяснения преступной сущности и общественной опасности терроризма, социальных и правовых последствий террористической деятельности. 

В завершении мероприятия священнослужители обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и проведения подобных мероприятий, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
 

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#футбол #УФСИН

Комментарии (6)

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Ваш

50 секунд назад
Надеюсь на деньги играли?
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г елик

1 минуту назад
на Елецкую год спустя после Усманской малолетки помню заехал,а впереди строгая Ливенская была!
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??

20 минут назад
а че наш прокурор с зеками в футбол не гоняет ?
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Епт

49 минут назад
Вот так склейки и формируются для безбедной жизни!
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Фауст

58 минут назад
отлучат от церкви))
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Ура !

сегодня, 15:19
в очко и буру тоже победили
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