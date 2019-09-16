В Липецкой области сухо и до +18

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона - вторжение холодных воздушных масс в регион продолжится.

18-19 сентября пройдут умеренные, местами небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 17 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днём она составит +13 +18.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днём будет от +15 до +17.



17 сентября в Липецке стал самым теплым в 1957 году - тогда в городе было +29, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году - 0 градусов.



