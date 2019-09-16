Аккуратный вор не разбудил спящего хозяина и почти обокрал его дом

Злоумышленника поймали на месте преступления.

Лебедянский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, обвиняемому в покушении на кражу. Молодой мужчина и ранее был судим за воровство. Преступление было совершено в Лебедяни, ночью 21 июня.



Пьяный злоумышленник решил забраться в чужой дом и поживиться ценностями. Мужчина аккуратно пробрался во двор частного дома, тихо снял с окна москитную сетку и проник внутрь. В этом время в доме спал его хозяин, но аккуратный вор не разбудил его. Блуждая по дому, мужчина собирал чужое имуществу: черную сумку, бритвенный станок, автомобильный телевизор, телефон фирмы BQ. Вор вынес с террасы автомобильные диски и колеса, устройство для резки керамических плит, электрический триммер. Вернувшись в дом, чтобы украсть еще что-то, он наткнулся на сына хозяина. Вора поймали на месте преступления.



Суд с учетом прошлым непогашенных судимостей наказал вора-неудачника 1,5 годами колонии общего режима.