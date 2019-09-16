Происшествия

сегодня, 13:54

Аккуратный вор не разбудил спящего хозяина и почти обокрал его дом

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#кража
Аккуратный вор не разбудил спящего хозяина и почти обокрал его дом

Злоумышленника поймали на месте преступления.

Лебедянский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, обвиняемому в покушении на кражу. Молодой мужчина и ранее был судим за воровство. Преступление было совершено в Лебедяни, ночью 21 июня.

Пьяный злоумышленник решил забраться в чужой дом и поживиться ценностями. Мужчина аккуратно пробрался во двор частного дома, тихо снял с окна москитную сетку и проник внутрь. В этом время в доме спал его хозяин, но аккуратный вор не разбудил его. Блуждая по дому, мужчина собирал чужое имуществу: черную сумку, бритвенный станок, автомобильный телевизор, телефон фирмы BQ. Вор вынес с террасы автомобильные диски и колеса, устройство для резки керамических плит, электрический триммер. Вернувшись в дом, чтобы украсть еще что-то, он наткнулся на сына хозяина. Вора поймали на месте преступления.

Суд с учетом прошлым непогашенных судимостей наказал вора-неудачника 1,5 годами колонии общего режима.
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#кража

Комментарии (4)

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Babas

23 минуты назад
Лена, а с чего ты взяла что там не лазят по домам? Грабят,только жестко.
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В декрете я

33 минуты назад
Город 48, почему не пишете, что губернатор попрощаться с главой Данкова хочет?
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Лена

сегодня, 14:02
Почему в правовой стране как США не лазят в дома ,потому что там у всех оружие и закон который реально работает
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Вован настоящий

сегодня, 14:01
Жадность фраера сгубила.
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