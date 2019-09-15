В Липецкой области до +21 и небольшой дождь

В понедельник, 16 сентября Липецкая область останется в тылу циклона – продолжится вторжение холодных воздушных масс, при порывистом юго-западном ветре местами пройдут небольшие дожди . Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем температура составит от 16 до 21 градуса тепла.



В Липецке переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью от +7 до +9 градусов, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.



16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году –0 градусов.



