51 минуту назад
В Липецкой области до +21 и небольшой дождь
В понедельник, 16 сентября Липецкая область останется в тылу циклона – продолжится вторжение холодных воздушных масс, при порывистом юго-западном ветре местами пройдут небольшие дожди . Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью от +7 до +9 градусов, днем она составит от 17 до 19 градусов тепла.
16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году –0 градусов.
SGR 1806-20