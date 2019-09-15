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10 минут назад

Черноморский флот следит за военно-транспортным судном ВМС США в Черном море

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Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, быстроходное судно Yuma зашло в акваторию Черного моря 14 сентября около 17:30 мск

Черноморский флот следит за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ (входит в военное ведомство).

"Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Военные РФ отмечают, что дежурные силы и средства Черноморского флота осуществляют "непрерывное слежение за американским судном".

Ранее сообщалось, что 8 августа силы Черноморского флота осуществляли слежение за эсминцем Porter ВМС США, а 30 июня - за эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Carney. Как ранее отмечали в Минобороны РФ, в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американских военных кораблей в Черном море не должно превысить 21 день, сообщает tass.ru

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