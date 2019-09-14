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Астроном из Крыма впервые в мире открыл межзвёздную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов с помощью собранного им телескопа впервые в мире открыл межзвёздную комету. Об этом сообщается на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза.
В сообщении говорится, что проведённые наблюдения указывают на межзвёздное происхождение этого космического объекта.
В Центре малых планет рекомендовали продолжить дальнейшее наблюдение за кометой.
«Если не будет неожиданного исчезновения или распада, этот объект должен быть видимым как минимум в течение года», — указано в сообщении.
Как передаёт Интерфакс, Борисов на форуме астрономов заявил, что наблюдает за кометой с помощью своего телескопа, который он сделал в конце 2018 года.