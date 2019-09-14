Братские медали липецких тхэквондистов в Воронеже

Валерий и Кирилл Ком победили прошлогодних чемпионов федерального округа.

Чемпионат ЦФО по тхэквондо в Воронеже среди взрослых принес липецким бойцам одну «золотую» и две «серебряные» медали.

На пьедестал почета поднялись воспитанники ОК СШОР родные братья Валерий и Кирилл Ким.

Валерий Ким в весовой категории до 54 кг выиграл все 4 своих боя и завоевал титул чемпиона. Как рассказал GOROD48 тренер Данила Хлопков (на фото в центре), сложный соперник поджидал нашего земляка в финале – прошлогодний чемпион ЦФО мастер спорта из Подмосковья.

- Валерий с самого начала захватил инициативу, добился минимального перевеса по итогам первого раунда, - сообщил тренер, - Второй раунд получился равным, а в третьем сказалась лучшая физическая подготовка нашего бойца, соперник начал уставать, и Ким довел свое итоговое преимущество до уверенных – 14:7.

Кириллу Киму тоже пришлось встретится с действующим чемпионом ЦФО, который приехал из Смоленска. Это был второй бой нашего спортсмена, но он превзошел самые смелые ожидания – липчанин завершил поединок досрочной победой. Всего на счету Кирилла три победы, но в финале он уступил уроженцу Дагестана, выступавшему под флагом Московской области.

- Первый раунд вышел провальным, рассказал Хлопков, - Во втором и третьем Кирилл постепенно сокращал отставание, но немного не хватило времени. Итог – «серебро».

Максим Стародубцев в весовой категории свыше 87 кг тоже взял "серебро".

В итоге сборная Липецкой области заняла 3-е общекомандное место.



Фото из архива участников соревнований.

