Сегодня «время Ч» у легенды липецкого футбола

Игорь Меньщиков может стать полноценным главным тренером «Ротора», претендующего на выход в Премьер-Лигу.

Сегодня, возможно, решится судьба одного из кумиров «липецкой торсиды» 90-х Игоря Меньщикова.

49-летний экс-капитан «золотого» состава «Металлурга», который в 1997 году чуть было не вышел в высшую лигу, сегодня выведет волгоградский «Ротор» на домашнюю игру с воронежским «Факелом» в качестве полноценного главного тренера.

Накануне руководство волжан уволило Павла Могилевского и его ассистентов. «Ротор» мощно стартовал в ФНЛ, но последовавшие затем поражения от «Алании», «Шинника», «Торпедо» и «Чайки» переполнили чашу терпения руководства. Причем двум последним клубам волгоградцы уступили в минувших турах.

«Ротор» занимает 3-е место в турнирной таблице – 12 матчей, 22 очка, отрыв от лидеров столичного «Торпедо» и подмосковных «Химик» составляет соответственно 9 и 5 очков.

В Волгограде сложилась любопытная ситуация, которая, впрочем, нередко возникала и в других российских клубах. «Де-факто» с ноября 2018 года «Ротор» тренировал Могилевский, однако из-за отсутствия лицензии ему было запрещено руководить командой из технической зоны и отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференциях. Эти представительские функции были возложены на Меньщикова, но наставником он числился только «де юре».

Теперь же Меньщикову дадут возможность проявить себя в сегодняшней игре с «Факелом», и в случае положительного результата не исключено, что именно он уже не номинально, а на самом деле встанет у руля претендента на повышение в классе.

Игорь Меньщиков ранее тренировал саратовский «Сокол», ижевский «Зенит» (несколько раз признавался лучшим тренером группы «Восток» второго дивизиона), в прошлом сезоне неплохо работал с дублерами «Ротора».

Воспитанник волгоградского футбола. В «Роторе» в 1991 году выигрывал турнир первой лиги СССР, в 1993 году становился «серебряным» призером чемпионата России, в 1995 году – финалистом Кубка страны. В «Металлурге» играл с 1996 по 1998 гг. и в 2001 году, провел 120 матчей, забил 40 голов, был капитаном команды.

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