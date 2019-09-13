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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: инаугурация губернатора, розыск водителя и долг за школу

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: инаугурация губернатора, розыск водителя и долг за школу

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 13 сентября.

Сегодня состоялась инаугурация Игоря Артамонова. Он вступил в должность главы администрации Липецкой области. GOROD48 пристально следил за церемонией, беседовал с гостями события и проводил онлайн-трансляцию. Сразу после вступления в должность Игорь Артамонов рассказал о планируемых кадровых переменах. GOROD48 сравнил церемонии инаугурации Олега Королева и Игоря Артамонова и нашел сходства и различия.

Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134 168 698 рублей. Прокуратура установила, что заказчик, УКС Липецка, заключило по итогам электронного аукциона контракт с ООО «Сталь-М» на строительство, строительно-монтажные и пусконаладочные работы школы по улице 50 лет НЛМК еще в октябре 2017 года. Подрядчик был должен сдать объект в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, но школа на Манеже не построена до сих пор. Заказчик выставил подрядчику указанную выше, с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней.

«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!». Липчане сегодня активно комментировали непростой и некрасивый конфликт, настоящий спрут из однофамильцев и юристов, связанный с разделом дорогого коттеджа.

Сегодня утром полиция распространила ориентировку на  водителя автомобиля «Нива» , который 12 сентября сбил 5-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе в районе магазина «Ашан», водитель скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Сегодня вечером полицейские отыскали человека, который сидел за рулем «Нивы», им оказался 65-летний липчанин. Он уже дал признательные показания.  

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#вечёрка
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Комментарии (2)

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Арбитр

43 минуты назад
От дохлого осла уши они получат, а не 140 млн.
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Соседка

58 минут назад
Наша евреененавистница любому готова кланяться,кто у кормушки стоит.Был бы еврей на месте Артамонова,так и ему бы колешки целовала не смотря на свою нелюбовь к евреям
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