Общество
сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: инаугурация губернатора, розыск водителя и долг за школу
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 13 сентября.
Сегодня состоялась инаугурация Игоря Артамонова. Он вступил в должность главы администрации Липецкой области. GOROD48 пристально следил за церемонией, беседовал с гостями события и проводил онлайн-трансляцию. Сразу после вступления в должность Игорь Артамонов рассказал о планируемых кадровых переменах. GOROD48 сравнил церемонии инаугурации Олега Королева и Игоря Артамонова и нашел сходства и различия.
Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134 168 698 рублей. Прокуратура установила, что заказчик, УКС Липецка, заключило по итогам электронного аукциона контракт с ООО «Сталь-М» на строительство, строительно-монтажные и пусконаладочные работы школы по улице 50 лет НЛМК еще в октябре 2017 года. Подрядчик был должен сдать объект в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, но школа на Манеже не построена до сих пор. Заказчик выставил подрядчику указанную выше, с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней.
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!». Липчане сегодня активно комментировали непростой и некрасивый конфликт, настоящий спрут из однофамильцев и юристов, связанный с разделом дорогого коттеджа.
Сегодня утром полиция распространила ориентировку на водителя автомобиля «Нива» , который 12 сентября сбил 5-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе в районе магазина «Ашан», водитель скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сегодня вечером полицейские отыскали человека, который сидел за рулем «Нивы», им оказался 65-летний липчанин. Он уже дал признательные показания.
Мэрия Липецка взыщет со строителей школы на Манеже 134 168 698 рублей. Прокуратура установила, что заказчик, УКС Липецка, заключило по итогам электронного аукциона контракт с ООО «Сталь-М» на строительство, строительно-монтажные и пусконаладочные работы школы по улице 50 лет НЛМК еще в октябре 2017 года. Подрядчик был должен сдать объект в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, но школа на Манеже не построена до сих пор. Заказчик выставил подрядчику указанную выше, с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней.
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!». Липчане сегодня активно комментировали непростой и некрасивый конфликт, настоящий спрут из однофамильцев и юристов, связанный с разделом дорогого коттеджа.
Сегодня утром полиция распространила ориентировку на водителя автомобиля «Нива» , который 12 сентября сбил 5-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе в районе магазина «Ашан», водитель скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сегодня вечером полицейские отыскали человека, который сидел за рулем «Нивы», им оказался 65-летний липчанин. Он уже дал признательные показания.
Арбитр
Соседка