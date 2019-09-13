Белорусские власти шесть лет гонялись за должником из Липецкой области

Цена вопроса — 15 рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел ходатайство зарубежных чиновников. Свой иск в суд подали представители Жлобинского районного отделения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Они потребовали через областной суд возврата 15 белорусских рублей.



История злосчастных 15 белорусских рублей, или около 450 — уже российских, началась еще летом 2013 года. Тогда сегодняшний житель Липецкой области обитал в Жлобинского районе и задолжал по оплате госпошлины. Она составляла 15 000 «зайчиков» . Белорусские власти в течение долгого времени то возбуждали в отношении должника исполнительное производство на взыскание долга, то прекращали его, так как не могли найти мужчину — он уехал из страны. К апрелю 2019 года местонахождение должника удалось установить, он осел в одном из сел Лев-Толстовского района. Тогда белорусские фискалы обратились в липецкий суд с требованием взыскать с уже местного жителя долг.



Поскольку Россия и Белоруссия - участники Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, то Россия вправе исполнить решения, вынесенные на территории других стран, сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. Соответственно, судом после изучения норм права и доказательств задолженности было вынесено решение о взыскании с мужчины 15 белорусских рублей.