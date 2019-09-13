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сегодня, 15:57

Пенсии проиндексируют на 7%

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#пенсия #выплата
Пенсии проиндексируют на 7%

Рост выплат планируется на 2020 год.

Кабинет министров в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс». По ее словам, соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены. Об этом Голикова заявила на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.

Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии. Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей. Таким образом, пенсии в следующем году будут повышены согласно зафиксированным властями параметрам индексации страховых пенсий до 2024 года, поясняет РБК.
173
#пенсия #выплата

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